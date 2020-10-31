上月初被行政執行署發布禁奢令的貴婦謝曉華（謝女）已不是第1次欠稅被追討，早在5年前，謝女就因欠稅700萬元被執行署新北分署緊迫盯人，謝女曾一度人間蒸發，但執行官秉持踏破鐵鞋精神，經過10個月持續追蹤，發現謝女因案遭台北地檢署傳訊，才在地檢署將謝女拘捕到案並管收成功，謝女才乖乖就範繳清欠稅。

本刊調查，謝女曾是一家公司的負責人，滯欠營業稅等稅款達700萬元，於2014年間被移送執行署追討，當時也是由新北分署負責執行。由於謝女遲遲未繳交，執行官向法院聲請拘票獲准，準備抓人討債，但因謝女甚少在平常活動的地點露臉，執行署無功而返。

結果謝女一拖就是10個月，隔年的5、6月間，新北分署發現謝女因案被台北地檢署傳訊，才讓拘提謝女到案的機會露出一線曙光。當天，執行署在台北地檢署布下天羅地網，當謝女一走出偵查庭，立即被擁上的執行人員帶回新北分署，謝女當時還氣憤不已，一度在留置室不停發抖，經送醫檢查及平復情緒後才返分署調查。

執行人員透露，謝女當時仍向執行官表達沒錢繳欠稅，執行署二話不說向法院聲請管收謝女。新北地方法院開庭時，謝女家人接獲消息趕到法院，並準備大批現款打算幫謝女繳清欠稅。但謝女開庭時又非常激動，仍堅持不願繳付欠稅，法官當場裁定管收。謝女最後在看守所待了3天，才由家人前來付款繳清欠稅而獲釋。

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(中時新聞網)