新北分署在行政執行署中以追討欠稅大戶出名，包括太平洋電線電纜公司前董事長孫道存、呷尚寶前負責人王啟平及知名溫姓肉羮盤商等人，都因被聲請管收獲准而繳清欠稅，如今行政執行署再度追討謝曉華1100萬元欠稅，新北分署嚴陣以待，希望透過禁奢令讓謝女就範，乖乖繳清欠稅，不必使用管收手段。

新北分署近幾年追討欠稅大戶成績斐然，讓孫道存、王啟平等人不得不吐錢繳清欠稅，以孫道存為例，孫在繳清3 億元綜所稅、贈與稅後，又曾擔任太妍科技股份有限公司負責人、因滯欠1.2億元貨物稅及罰鍰遭新北分署追討。

孫道存自以為沒事，還故做大方，以曾是董事長之責為由，願意捐500萬元給政府。結果，硬是被執行官找出脫產漏洞，向法院聲請管收獲准，讓孫道存不到2小時就湊足款項換取自由。

另外，呷尚寶連鎖餐飲的前負責人王啟平欠稅9400多萬元不繳，也是被新北分署聲請管收獲准，才住進看守所1天就受不了，趕緊叫人籌款還清欠稅離開苦窯。

新北知名的溫姓肉羹盤商也是不願繳交1200萬元的欠稅，四處躲藏，新北分署連溫姓商人還有一個雙胞胎兄弟都查出來，執行署有次行動時，意外抓到溫男的弟弟，弟弟不露聲色又沒帶身分證，就在執行官因抓錯人要出洋相的同時，執行署識破弟弟身分，趕緊請警方進行人臉辨識確定身分，新北分署最後逮獲溫姓肉羹商本人，同樣被管收不久就臣服繳稅。

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(中時新聞網)