【現場直播】第 15 任總統暨副總統就職典禮｜2020.05.20

美國總統大選即將於4天後舉行，由於台美關係近期明顯升溫，引起台民眾對美大選關注。不過，據美媒華盛頓郵報報導，由於當前選情膠著，民主黨候選人拜登有機會勝出，而許多民進黨人士認為一旦拜登勝選，將走向歐巴馬時期的對陸政策，擔憂華府對陸轉向軟化；此外，報導也指出今年520蔡英文總統就職時，刪減了民主黨議員的賀詞，使其分量不如共和黨，而台官員已向民主黨致歉。

華郵（The Washington Post）指出，過去2011年時，當時代表民進黨參選總統的蔡英文與歐巴馬政府官員會晤，隨後白宮向記者透露華府「關心」蔡的政策恐會激怒北京，而美方的擔憂也讓蔡當時並未勝選。

報導稱，但今日場景卻完全相反，變成蔡政府擔憂一旦民主黨的拜登上任，華府恐回到歐巴馬時期的外交政策，相較於川普政府，華府可能轉向對陸和解，且對台支持減少；不過也有人淡化此擔憂，認為拜登已有明確表態支持台灣，且美陸關係早已大幅轉折。

報導分析，雖然不論是共和黨或民主黨政府都傾向採取謹慎的兩岸政策，但川普政府下增進美官員訪台，大幅增加台灣在國際能見度，讓民進黨以及飽受北京壓迫者大力支持川普政府。不過對於美大選，遠景基金會執行長賴怡忠表示，「看起來拜登（JoeBiden）的高級顧問蘇利文（Jake Sullivan）與前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）等歐巴馬政府時期的官員，為了處理美陸關係，仍視台灣為問題，拜登幕僚們對台灣問題缺乏深度了解，引起我們高度關切」。

報導也指出，雖然台灣外交部早已聲明強調對於此次美大選，不論哪一黨候選人勝選，台政府將在當前強健的台美關係下，持續深化雙邊關係。但有人注意到，台外交部推特曾分享一篇極右翼媒體布萊巴特新聞網（Breitbart News）的文章，也曾轉推美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在賓州造勢的推文。

另外，報導引述兩名知情人士表示，在今年蔡英文總統於520就職典禮上，我方剪輯美國各界人士賀詞時，將民主黨議員的賀詞刪減，並強調眾議員游賀（Ted Yoho）等共和黨籍的篇幅，不過一名知情人士表示，台官員已向民主黨致歉。

而台灣民眾對川普的支持比台政府更明顯，根據跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布一份針對亞太地區關於美總統大選的民調顯示，相較亞太其他國家，台灣民眾為美國總統川普最大的紛絲，挺川的比例高達42%，不僅在亞太地區排名第一，也是所有調查對象中，唯一川普支持度高於拜登；而大批台灣「川粉」（chuan fen）們，也開始批評那些聲稱「川普正損壞美國全球地位」的台灣知名部落客與專家學者，並嗆中共才是更危險的威脅。

對於華盛頓郵報報導，蕭美琴向中央社表示，台灣對美國選舉沒有立場。她到華府以來，積極不分黨派跟各界往來互動，也感謝美國兩黨基於民主、自由等共同價值對台灣的支持與善意。她的工作目標是建構一個未來無論哪個黨執政，都能正面發展關係的基礎。至於台官員曾向民主黨道歉一事，蕭美琴表示當時她尚未上任，無法評論。

另外對於台灣的擔憂，拜登的外交政策顧問普萊斯考特（Jeffrey Prescott）表示，毫無疑問地，大陸在近年來已巨幅改變，而這些改變正是建立在川普政府的缺失上，特別反應在中國大陸國家主席習近平擴大治理與影響力上，拜登政府有必要面對這些改變。

(中時新聞網)