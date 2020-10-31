氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，於於菲律賓東方海面的「天鵝」，因海洋熱含量高，垂直風切小，29日2時生成後「爆發性」增強，昨晚近中心平均風速已達每秒60公尺，不但是今年最強颱，並已創下颱風史上，增強最快速的紀錄，登陸菲律賓前尚有增強的機率。

吳德榮指出，據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第19號颱風「天鵝」，將通過菲律賓中部、進入南海、再侵襲越南；因距離遙遠、對台無影響。

吳德榮提及，「閃電」颱風目前朝西北西前進，也有類似的增強條件；第4、5天「潛勢預測圖」的紅框擴大，顯示「閃電」逐漸接近「分叉點」。通過分叉點後，模擬路徑從台灣東方遠海即北轉遠離的數量減少，而向西經呂宋島附近，進入南海的數量增多，可見兩種路徑機率的消長。但即使西進，路徑距台灣的遠近？攸關台灣北部及東半部受其外圍水氣影響的程度，仍有「不確定性」，需持續觀察。

吳德榮指出，今、明2天各地晴朗穩定；白天起冷空氣逐日減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，為「秋高氣爽」的天氣；最新模式模擬顯示，2日西半部仍晴朗穩定；東半部水氣略增，為多雲時晴、偶有局部短暫雨。2日晚至5日東北風增強、北台再轉濕涼；大台北及東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲的天氣。

(中時 )