國民黨面臨史上空前危機，近期又因現任黨主席江啟臣大走「親美反共」路線，引爆黨內路線之爭。陸軍退役上校、蔣經國七海寓所內衛隊長李天鐸直言：「國民黨已經失掉黨魂。」表示國民黨若沒有思想，只跟著輿論、選舉搞直播跟手遊是沒有用的，唯有全部打掉重練才有救。李更指出，根據《蔣經國日記》記載，其實蔣生前就發現國民黨出問題了。

李天鐸接受香港媒體《中評社》訪問，痛批「國民黨已經失掉黨魂」，若沒有思想，整天跟著輿論、選舉「亂跑」，一下搞直播、一下搞手遊是沒有用的，「國民黨只有全部打掉重練才有救」。

至於該如何「全部打掉重練」？李天鐸指出，首先要找回「黨魂」，除了「九二共識」，不要連「三民主義」都說不出口；黃復興黨部也必須要把握軍人「從上到下」的特性重新整頓，黨部主委需要階級與資歷夠的人擔任，傳統之外也必須以現代化方式協助經營，否則以現任主委臧幼俠的級數，根本叫不動人，更何況組織動員？

對於外界認為，國民黨不受年輕族群喜愛是因為「不敢嗆大陸」，李天鐸直言這是「1450」綠營網友的講法，根本不需要理他們，因為這是誰執政誰就該去做的事，國民黨過去也不是沒對大陸說過重話，結果還不是敗選？國民黨之所以走到今天，就是因為黨內主政者沒有從根本問題去思考。

李天鐸更強調，根據《蔣經國日記》記載，其實蔣生前就發現國民黨出問題了。因為國民黨早已失去黨魂，黨內人士都用私心在思慮與行事，所以國民黨並不是無法獲得民眾認同，而是根本做不出成果來，那麼民眾又為何要去相信這個政黨？

(中時新聞網)