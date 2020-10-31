If we just won the WORLD Series, what planet do we go to next? pic.twitter.com/mkqEQV2bCS — CBS Sports (@CBSSports) October 28, 2020

道奇外野手貝林傑(Cody Bellinger)在奪冠之後意外成為球迷笑梗，原因是他在季後賽場邊的表情。貝林傑是個帥哥，但他坐在休息區望著遠方、靈魂出竅的模樣引起話題。他後來被節目主持人問：「有人說你看起來精神恍惚嗎？」

貝林傑笑說：「我現在感覺站在世界的頂峰。我比賽中沒有恍神喔，你可以看看我12歲打世界少棒賽的照片，我看起來就是那樣了，我12歲的時候可沒吸菸。我的臉本來就長這樣，我沒恍神。」一旁的投手柯蕭(Clayton Kershaw)也在偷笑。

柯蕭自嘲他在G5差點被光芒馬格特(Manuel Margot)盜本壘，「我當時還面向著一壘做那個很呆的準備動作(柯蕭的投球準備動作很長)，幸虧一壘手孟西(Max Muncy)大聲提醒我。」如果現場沒有限制球迷人數，可能會太吵讓柯蕭聽不到孟西的警告。這次是只有1萬人、沒有主客場優勢的世界大賽，反而是幫了柯蕭的忙。

最後慶祝的時候柯蕭很晚才衝到場內，主持人問他是否反應慢半拍，柯蕭解釋：「大家都這樣說，其實那已經是我的最快跑步速度了。」柯蕭和貝林傑這兩個笑梗都是誤會而已。★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時新聞網)