民進黨政府明年元旦開放萊克多巴胺豬進口，台北市長柯文哲質疑不知道中央是笨還是壞，行政院長蘇貞昌回應「聽不懂他（柯）說什麼」，柯文哲31日嘲諷表示，我們台北市有完整的失智照顧系統。

柯文哲今出席台北市銀髮族暨身心障礙市民田徑挑戰賽，面對農委會主委批評不懂經貿，他強調，只要規則在那，商人有利可圖就會去按規則做事，講清楚了我們就會因應，那我就要直接問陳吉仲「1年後全世界會有多少含瘦肉精的豬肉輸到台灣？」

他說，面對問題是解決問題第一步，也沒有故意要搗蛋，只要講清楚我們會想辦法怎麼應付，沒有說要抵制，可是不要用那種，政治人物的壞習慣，這關先過再說，從來沒有長遠的規畫。

面對地方要求零檢出瘦肉精，中央態度似乎放軟，柯文哲表示，日前在議會講過，有聽過行政院祕書長直接發函給地方政府嗎？不然找一個先例來看看，祕書長是幕僚單位，不是直接發文給地方政府，這就很奇怪，「我也知道這在測風向」，這不是好的政治模式，做什麼事講清楚就好，哪有說到現在為止中央也不講清楚，請問含瘦肉精的豬肉進台灣到底怎麼管理，源頭管理、邊境管理怎麼做？後面進來怎麼管理？到底中央政府方法是什麼，SOP、流程圖拿給我們看，到現在都還沒看到。

至於桃園市議會開出第一槍，三讀通過食安自治條例，包含美豬牛都不可以檢出乙型受體素，最高會開罰10萬，台北市跟進？柯文哲說，桃園市政府不是民進黨的嗎？不是民進黨在當市長嗎？所以這個是這樣啦，你們要不要民進黨黨內自己先去溝通一下，蘇貞昌跟鄭文燦先去溝通一下。

(中時 )