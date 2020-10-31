黑煙猛竄！台南國安街傳民宅大火 急灌救中 10:062020/10/31 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市安南區國安街31日上午傳民宅失火。（臉書社團《台南爆料公社》／蘇育宣翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市安南區國安街附近今(31日)上午傳出火災，民宅中竄出濃濃黑煙，甚至還有玻璃因承受不住高溫而破碎，警消獲報後已緊急到場灌救，現場也就出一名嗆傷男子。經初步了解，起火原因疑似是民眾燒金紙不慎走火，詳情仍待進一步調查。 有台南民眾目擊火災現場，被天空中竄出的濃濃黑煙嚇壞，拍下照片上傳到臉書社團《台南爆料公社》中，提醒民眾國安街發生火災，因灌救而道路封閉中。 (中時新聞網) #台南火災 #國安街火災 #火災 #安南區 #失火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市鐵皮屋印刷廠大火 屋主夫妻受傷、夫傷重轉送奇美醫院 16:142020/10/30 社會 兄弟帶張志豪 捨王勝偉 04:102020/10/30 運動天地 濫扣國安大帽 立委諷別毀蔡一世英名 04:102020/10/31 政治要聞 環島郵輪不同視角玩台灣 04:102020/10/31 《旺來報》 老爺旅展首日 有人刷走500張住宿券 18:052020/10/30 旅遊 富士達保經力拚「新南向」 南台灣成立「高屏六區部」 19:512020/10/30 政治 何展旭》NCC無權扣國安大帽 20:372020/10/30 觀點 NCC無權扣國安大帽 04:102020/10/31 時論廣場 新聞早班車》中天換照 國安局長稱未涉國安 06:572020/10/30 政治 力挺中天做好事 王又正：台灣最大國安危機是有不聽民意的政府 19:492020/10/30 政治 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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