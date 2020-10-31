台南市安南區國安街附近今(31日)上午傳出火災，民宅中竄出濃濃黑煙，甚至還有玻璃因承受不住高溫而破碎，警消獲報後已緊急到場灌救，現場也就出一名嗆傷男子。經初步了解，起火原因疑似是民眾燒金紙不慎走火，詳情仍待進一步調查。

有台南民眾目擊火災現場，被天空中竄出的濃濃黑煙嚇壞，拍下照片上傳到臉書社團《台南爆料公社》中，提醒民眾國安街發生火災，因灌救而道路封閉中。

(中時新聞網)