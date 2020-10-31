看來NBA下個球季何時開打，目前還是充滿太多變數！根據《紐約時報》資深記者史坦31日爆料，假如球員不肯接受下個球季在12月23日提前開打的方案，而是拖到明年1月18日或是更晚時間開打，那麼聯盟可能被迫把例行賽縮到只剩50場。

會如此大幅縮減例行賽場次的主因，在於電視轉播單位反對太晚開打，也不希望NBA賽程跟明年東京奧運衝突，可是假如縮減例行賽到50場，也將造成球員薪資大幅降低，至於另一種方案是打72場，問題是這樣賽程太緊湊，球員也更累。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基補充報導，強調NBA仍然比較傾向在今年耶誕節之前宣布下季開打，且進行72場例行賽計畫，對於延到明年1月中旬以後開打，且打50場例行賽的計畫較無興趣，看來聯盟跟球員工會之間還有得吵了。

只是《The Athletic》記者查拉尼亞提出警訊，目前聯盟與球員工會已經第4次延期下季薪資空間設定截止日，最新截止日期將是11月7日，假如屆時仍無共識的話，現有勞資協議將在12月15日終止，也就代表NBA恐怕再次面臨停擺僵局。

(中時 )