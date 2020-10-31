郭書瑤、禾浩辰日前因合作戲劇《未來媽媽》結緣，戲殺青後兩人首度在東森《我們練愛吧》合體。原以為兩人很熟悉，殊不知真只是「同事」，笑說3個月合作中，私下沒太多互動。禾浩辰對郭書瑤印象，是個身材嬌小、卻總是喜歡當大姐姐，照顧身邊的人和好朋友。郭書瑤則認為禾浩辰「永遠有放不完的電，一直在運動，根本是個健身狂！」

而問起雙方是否為合適的交往對象時，禾浩辰不諱言的直說：「我有想像過，覺得應該會蠻幸福的。」郭書瑤則認為禾浩辰可塑性很大，「是很適合談戀愛的人！」禾浩辰聽完立馬嘴角上揚，完全掩飾不住內心的喜悅。

兩人到金門展開「練愛之旅」，禾浩辰貼心幫郭書瑤遮陽，抵達梅花鹿的咖啡廳後，玩心大開忘記還在錄影中。郭書瑤問禾浩辰喜歡怎樣的女生，禾浩辰說，認真跟喜歡運動的女生容易電到他。郭書瑤則笑說：「我比較膚淺，長得帥的就會被他電到。」禾浩辰問：「如果長得帥，但喜歡剔牙呢？」郭書瑤則說「有男生剃牙很帥」，更爆料覺得剃牙都帥的是曹祐寧，「他是我遇過她遇過最愛剔牙的人。」

曾有戀愛理論說，緊張情況下，人會不自覺心跳加快，遇到異性會產生心動感覺。節目安排禾浩辰到體能訓練營挑戰，挑戰至高一躍而下，禾浩辰著地後，見郭書瑤直呼「我現在覺得妳很美！」，郭書瑤見驚魂未定的他，甜笑表示不會拒絕他的討拍，馬上給了一個「愛的抱抱」。《我們練愛吧》東森綜合台每週五晚間十一點播出。

禾浩辰高空中一躍而下後，坦言看到郭書瑤後 有心動的感覺。（迪克斯娛樂提供）

郭書瑤、禾浩辰在節目中遊戲考驗彼此的信任感。（迪克斯娛樂提供）

郭書瑤和禾浩辰在泳池戲水。（迪克斯娛樂提供）

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