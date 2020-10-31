鍾姓女大生遇隨機擄人，斷魂異鄉。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台灣治安好嗎？對大馬的大部分民眾來說，目前恐怕給予否定答案，畢竟該國今年已有2名20歲出頭的女子在台遇害慘死，其中一個被「分屍」，一個被「勒斃」，對台灣治安憤怒不已。

認為「台灣安全」才選擇來台就讀長榮大學的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間8時許從學校返回宿舍途中遇隨機擄人，遭梁姓兇嫌用麻繩套住脖子意圖性侵，不幸慘遭勒斃，棄屍山區，消息傳出引發國際關注，大馬民眾更怒譙台灣治安差、殺人只要「可教化」就可判免死。

大馬女子今年在台灣遇害，已不是第一次，今年1月7日，25歲鄧姓女子離開北市萬華區住處後失蹤多日，最終警方查出，是遭一名45歲的林姓鄰居毒手，遇害後遺體被肢解成2箱3袋搬運上車，載至基隆七堵山區棄屍，林嫌案發5天後在基隆住家輕生，真正犯案動機成謎。

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