台灣治安好嗎？對大馬的大部分民眾來說，目前恐怕給予否定答案，畢竟該國今年已有2名20歲出頭的女子在台遇害慘死，其中一個被「分屍」，一個被「勒斃」，對台灣治安憤怒不已。
認為「台灣安全」才選擇來台就讀長榮大學的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間8時許從學校返回宿舍途中遇隨機擄人，遭梁姓兇嫌用麻繩套住脖子意圖性侵，不幸慘遭勒斃，棄屍山區，消息傳出引發國際關注，大馬民眾更怒譙台灣治安差、殺人只要「可教化」就可判免死。
大馬女子今年在台灣遇害，已不是第一次，今年1月7日，25歲鄧姓女子離開北市萬華區住處後失蹤多日，最終警方查出，是遭一名45歲的林姓鄰居毒手，遇害後遺體被肢解成2箱3袋搬運上車，載至基隆七堵山區棄屍，林嫌案發5天後在基隆住家輕生，真正犯案動機成謎。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。