故總統蔣中正。（圖／取自馬英九臉書）

今日是故總統蔣中正誕辰，前總統馬英九親自出席誕辰紀念日活動，看到一張蔣對著鏡頭「吐舌頭」的照片，忍不住開懷大笑。馬更感慨，從辛亥革命、北伐、抗戰到政府遷臺，從光復臺灣、保衛臺灣、到建設臺灣，蔣與中華民國的歷史發展息息相關，縱然功過各有評斷，但他的貢獻卻也不容否認。

馬英九今日在臉書發文，寫道：「從辛亥革命、北伐、抗戰到政府遷臺，從光復臺灣、保衛臺灣、到建設臺灣，先總統蔣公與中華民國的歷史發展息息相關，他對臺灣的重要貢獻不容否認，他的功過可供歷史評斷。今天是蔣公誕辰紀念日，與大家重溫一張不一樣的蔣公照片！」

文章才發不到一小時，迅速獲得超過11000個讚、近700則留言與220餘次分享。有網友表示：「這世上沒有完全的功過，但看偉人對國家社會的貢獻是否大多數人敬仰，最起碼知道的是，蔣公在臺灣為日後發展之途做奠定發展的基礎，讓大多數臺灣人認同與敬仰才會有他的紀念日。當然,很多後代人不懂飲水思源，很多同代人卻是忘恩負義,造成今日一個不和善又分化的社會。除了兩蔣時代教育的四維八德，早已沒有任何一任的領袖延續教育了。」

其他網友也紛紛留言：「沒有多少人會記得這個日子，沒有前人的辛苦，那有後人安詳快活的日子可過，唉！」「懷念愛中華民國的年代，以中華民國為榮的年代，不貪污沒有烏七八糟的年代！中華民國萬歲！馬總統加油！」「真沒看過，太俏皮了。真的懷念他！」「馬總統這張照片好看又自然」、「照片中的兩人都有頑童的靈魂，頗有趣的合影」。

(中時新聞網)