台北捷運環狀線經營權之爭越演越烈，台北市長柯文哲提出用基隆捷運、捷運萬大線換環狀線，新北市長侯友宜稱柯是為搶聲量，應該誰出資興建就要負起責任。柯31日表示，每個人都有每個人的本位，環狀線不可能由2家公司經營，也不可能有2套機電系統，所以這個討論無解，建議還是請交通部長林佳龍出來協調，這沒有什麼好吵的。

柯文哲今出席台北市銀髮族暨身心障礙市民田徑挑戰賽，柯文哲指出，每個人都有每個人的本位，對台北市來講，環狀線總投資還要再2300億，他也說過環狀線不可能由2家公司經營，也不可能有2套機電系統，所以這個討論無解。

柯建議，還是請林佳龍出來協調，既然基隆輕軌都可以討論了，這沒有什麼好吵的，各取所需，一個平衡大家交代的過去這樣就可以，至於環狀線有可能上面有2家捷運公司在營運？不可能嘛。

柯文哲說，已經有發文給交通部，通常會先派次長到兩邊都先溝通，最後大家有共識再討論。

(中時 )