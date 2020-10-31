Harper’s BAZAAR哈潑時尚國際中文版時尚雜誌，為慶賀30周年，總編輯廖秀哖策畫「跨越30．幹大事」特展，10月31日至11月15日期間於BELLAVITA B1藝文空間展出。昨晚開幕邀請洪偉明、黃子佼、郭書瑤、黑嘉嘉、炎亞綸、邵雨薇、連晨翔等名人共襄盛舉，9m88將擔綱開幕獻唱佳賓，以歌聲為BAZAAR祝賀，林予晞混合30年間橫跨中西經典歌曲現場打碟，為展覽開幕派對掀起歡慶氣氛。

身為時尚教父的洪偉明表示，對展區最有印象的是Miniwiz創辦人黃謙智展區，認為環保是目前環境最需要的，將廢棄物重製為有用的東西，真的很棒，也喚起大家對環保的重視。黑嘉嘉特別穿上平常不會嘗試的俐落風格，表示未來很想挑戰反差大的武打女殺手角色。

黃子佼表示，一直以來都非常支持時尚品牌，因為他的牡羊座性格對於什麼都好奇，什麼都能逛，甚至也曾採購童裝包包來搭配使用。不過他也笑說，每次出席時尚活動都只有他是綜藝界的代表，可以說是「綜藝界最時尚」的人了。聊到BAZAAR 30鼓勵大家勇敢做夢、幹大事，炎亞綸則鼓勵大家可以透過多方嘗試，找到最適合自己的穿搭風格。

擔任開幕派對的林予晞全身閃亮登場，特別為了BAZAAR 30的主題準備30年來的經典歌曲，因此穿著DISCO風格、畫上銀白眼線，希望可以呈現復古、未來感。之前曾經在大港開唱擔任DJ的她，打碟有心得，有9m88當她的暗樁不用擔心，不過太High也可能會忘情地跳起來。

郭書瑤首度嘗試俐落的濕髮造型，為了搭配BAZAAR特別準備她平常不太會穿的帥氣風格，不過被大讚火辣也覺得很開心。呼應BAZAAR 30 幹大事的主題，表示自己最想幹的大事就是希望接下來出單曲，能夠將練習以久的舞蹈呈現給大家，也希望可以換掉甜美風格，呈現叛逆的自己。

時尚教父洪偉明出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

炎亞綸出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

晨翔出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

郭書瑤身穿火辣小可愛性感裝扮。（吳松翰攝）

林予晞出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

黑嘉嘉出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

9m88出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

(中時 )