Harper’s BAZAAR哈潑時尚國際中文版時尚雜誌，為慶賀30周年，總編輯廖秀哖策畫「跨越30．幹大事」特展，10月31日至11月15日期間於BELLAVITA B1藝文空間展出。昨晚開幕邀請洪偉明、黃子佼、郭書瑤、黑嘉嘉、炎亞綸、邵雨薇、連晨翔等名人共襄盛舉，9m88將擔綱開幕獻唱佳賓，以歌聲為BAZAAR祝賀，林予晞混合30年間橫跨中西經典歌曲現場打碟，為展覽開幕派對掀起歡慶氣氛。

身為時尚教父的洪偉明表示，對展區最有印象的是Miniwiz創辦人黃謙智展區，認為環保是目前環境最需要的，將廢棄物重製為有用的東西，真的很棒，也喚起大家對環保的重視。黑嘉嘉特別穿上平常不會嘗試的俐落風格，表示未來很想挑戰反差大的武打女殺手角色。

黃子佼表示，一直以來都非常支持時尚品牌，因為他的牡羊座性格對於什麼都好奇，什麼都能逛，甚至也曾採購童裝包包來搭配使用。不過他也笑說，每次出席時尚活動都只有他是綜藝界的代表，可以說是「綜藝界最時尚」的人了。聊到BAZAAR 30鼓勵大家勇敢做夢、幹大事，炎亞綸則鼓勵大家可以透過多方嘗試，找到最適合自己的穿搭風格。

擔任開幕派對的林予晞全身閃亮登場，特別為了BAZAAR 30的主題準備30年來的經典歌曲，因此穿著DISCO風格、畫上銀白眼線，希望可以呈現復古、未來感。之前曾經在大港開唱擔任DJ的她，打碟有心得，有9m88當她的暗樁不用擔心，不過太High也可能會忘情地跳起來。

郭書瑤首度嘗試俐落的濕髮造型，為了搭配BAZAAR特別準備她平常不太會穿的帥氣風格，不過被大讚火辣也覺得很開心。呼應BAZAAR 30 幹大事的主題，表示自己最想幹的大事就是希望接下來出單曲，能夠將練習以久的舞蹈呈現給大家，也希望可以換掉甜美風格，呈現叛逆的自己。

時尚教父洪偉明出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）
時尚教父洪偉明出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

炎亞綸出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）
炎亞綸出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

晨翔出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）
晨翔出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

郭書瑤身穿火辣小可愛性感裝扮。（吳松翰攝）
郭書瑤身穿火辣小可愛性感裝扮。（吳松翰攝）

林予晞出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）
林予晞出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

黑嘉嘉出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）
黑嘉嘉出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

9m88出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）
9m88出席Harper’s BAZAAR 30周年特展。（吳松翰攝）

(中時 )

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