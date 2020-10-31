台灣短短2天就新增112件流感疫苗不良反應事件，指揮中心昨宣布「新增3名死亡案例」，與專家討論後，確定都和疫苗無關，但仍讓許多民眾擔心。一名護理師則發文呼籲，打不打是由自己決定，「不是聽一大堆醫護說要打，就跟著一定要打。」

一名護理師在臉書社團《爆廢1公社》發文指出，「到現在還看到有同行在鼓勵打疫苗，明明就爆發疫苗注射後引發併發症的死亡案例了，還在鼓勵打疫苗，為的是拚『施打率』嗎？」

該護理師也分享自己的看法，今年疫情這樣，他每一種疫苗都不敢打，也不給小孩打，因為她認為自己無法承受打完後的風險，敢去打且沒事的人，沒有權力去決定或譴責拒打疫苗的人。

原PO表示，「有發燒或不適症狀者，當下當然不能打。自身有慢性病、有疑慮的人也不要打。」接種疫苗需簽署同意書，打疫苗前也要經由醫師初步評估病況，才能施打，並不是說想打就可以打，也不是不想打卻得被逼著打，人民對「施打疫苗」具有同意與不同意的選擇權。

原PO也呼籲，「不要聽一大堆醫護人員說要打，就跟著一定要打。」不是每個人的免疫系統都有辦法健全分辨疫苗這外來物的。總而言之，每次的針劑、輸血、開刀和給藥都有一定的風險，只能說請自己審慎評估，與家人討論好，做好選擇不後悔就好。

貼文也引發網友討論，「每年流感疫苗都會有問題，但不是每個人都會有問題，所以不要造成人民恐慌」、「打與不打是個人自由，打與不打也都有各自的風險」、「我去年打一次流感疫苗結果打完還中了A流2次，所以我決定不再打」、「打疫苗會出事，也要查明原因，但我相信疫苗也有它的用處，不然就不需要這東西了」。

台灣目前接種流感疫苗通報不良反應共192件，嚴重不良反應通報有54人，包含死亡7件、危及生命2件、導致病人住院或延長住院17件、其他不良反應28件；非嚴重不良反應通報則有138人。莊人祥昨表示，新增3名死亡案例所接種的疫苗分別為國光、東洋、賽諾菲各一個。

我國施打流感疫苗通抱不良反應共192件，嚴重不良反應通報有54人，非嚴重不良反應通報則有138人。（指揮中心提供）

(中時新聞網)