巴拿馬籍輪船受困海上 海巡艦不畏巨浪成功救援（影／海巡署提供）

海巡署艦隊分署於24日晚間10時許接獲高雄漁業電台通報，在鵝鑾鼻西南方295浬處，有一艘巴拿馬籍「高昇輪」因不明原因失去動力，因受颱風外圍環流影響，現場最大陣風高達11級，浪高6至7公尺，為能即使應處突發狀況，艦隊分署立即調派北部地區機動海巡隊執行碧海專案南沙勤務返航之和星艦前往馳援，後續再由直屬船隊「巡護八號」接力戒護返港，終於30日17時40分由拖船順利拖帶進高雄港泊靠完畢，人、船均安。

「高」輪船上載有船員台籍2名、越南籍3名、印尼籍11名、菲律賓籍7名，共計23人，經和星艦以衛星電話與「高」輪聯繫後，研判為艉軸絞纜，造成失去動力，其餘主、副機均正常。戒護現場因受莫拉菲颱風外圍影響，海象惡劣，最大陣風高達11級，浪高6至7公尺，但和星艦仍堅守岡位在「高」輪旁戒護， 27日拖船「勇士號」抵達現場開始進行拖帶作業，戒護任務轉交直屬船隊「巡護八號」接力，30日17時40分「高」輪順利拖帶進高雄港泊靠完畢，人、船均安。

艦隊分署也在此呼籲，有關海上救難工作，艦隊分署均秉持人命救助為第一優先，若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過各地區漁業廣播電台通報，本分署將立即派艦艇前往處理。

(中時新聞網)