新加入伊林娛樂大家庭的18歲新生代網紅「廖妹仔」，簽進公司5個月爆紅，粉絲數從12萬爆衝到130萬，晉身「百萬TikTok」行列。日前她上傳在大學教室跳舞的影片爆紅，現累積觀看次數已超過4500萬，影片上傳3天，粉絲數即破百萬，橫跨全球。

爆紅影片中，廖妹仔趁大學課堂上的導師時間，衝到台上跳舞，尷尬的舞蹈動作加上同學偷笑聲，竟爆衝破千萬觀看。她對於爆紅感到受寵若驚，也困惑這影片怎麼會「中」，在影片上傳第一晚，她看著後台數據不斷往上衝，嚇到睡不著，緊張到失眠，還想說「真的假的﹖」、「我是不是做錯了什麼﹖」倒是她前一天也在校園內拍同一首音樂的舞蹈影片，卻沒有那麼多觀看次數。

廖妹仔透露，這其實算是她第2次嘗到爆紅的滋味；高三時她擔任學校表演社團社長，某次和副社長跳韓團舞的影片被同學側拍下來，親友都說很有趣，鼓勵她，她首度辦TikTok帳戶，並上傳這支影片，結果這支影片第1天觀看次數就破10幾萬，馬上吸引萬人粉絲追蹤，這回爆紅效應，讓自己都覺得不可置信。

這支爆紅影片吸引全球粉絲觀看，廖妹仔現在走在路上就算戴著口罩，也會被路人認出，前幾天在捷運地下道，廖妹仔莫名被外籍留學生認出，還找她拍照留念。熱愛表演個性搞笑的廖妹仔，隨著人氣爆漲，身價也翻倍，業務詢問量大增。她現為中天《同學來了》固定班底，星途大開。

平常就愛搞笑表演的廖妹仔。（伊林娛樂提供）

廖妹仔爆紅影片。（伊林娛樂提供）

(中時 )