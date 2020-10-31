晶圓代工廠聯電今天在新竹舉辦運動家庭日活動，董事長洪嘉聰宣布，全球聯電員工每人可領到新台幣1萬元獎金，總金額近2億元。

聯電今天在清華大學田徑場舉辦運動家庭日活動，這是聯電10年來首度舉辦運動家庭日活動，有3000名員工參加，由洪嘉聰與兩位共同總經理簡山傑及王石主持。

洪嘉聰說，聯電從40年前一座4吋廠和幾百名員工，發展到今天分別在台灣、中國大陸、新加坡及日本共有12座晶圓廠，全球員工人數近2萬人，他強調，聯電成長的不只是晶圓廠數量與員工人數，而是員工智慧與努力成果，聯電是有傳承、有經驗的企業。

聯電幾年前在策略上做了很大的改變，專注在成熟與特殊製程，洪嘉聰說，除強化財務結構，進行具成本競爭力的產能擴充，並以持續性獲利為導向。

聯電今年前3季營收1315億元、年增23.7%，每股純益達1.5元，是近幾年的新高。

洪嘉聰表示，5G應用對半導體是個機會，聯電將持續投資，擴大營運規模。為感謝員工的努力，全球員工每人將可領到1萬元獎金，總金額近2億元。（編輯：郭無患）1091031

(中央社)