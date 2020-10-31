永和近6000戶停電 緊急修復恢復供電 10:442020/10/31 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（31）日上午9時許，新北市永和區永和路一段一帶不明原因突然大停電，台電獲報後立即派員前往處理，經查為板新一次變電所饋線出口電纜故障，引起斷路器跳脫事故停電，影響5958戶。 經台電人員緊急修復，已於上午9時30分起陸續恢復供電，10時3分已全部復電。 (中時 ) #停電 #永和 #台電 #供電 #恢復供電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聲音怪怪 司機驚現斷軌19公分 04:102020/10/29 生活新聞 半拆戶堅持留樓梯 南鐵停工協商 04:102020/10/29 地方新聞 美大選變數激增 零售龍頭怕內亂停止賣槍 09:332020/10/30 財經 產險推資安險 大企業不愛 04:102020/10/31 金融．稅務 A股業績回暖 大中華基金有看頭 04:102020/10/29 投資理財 F-5E發動機失效 飛行員跳傘落海遭傘繩纏住大量吃水急救不治 09:382020/10/29 政治 律經之聲－台灣電動車發展的美麗與哀愁 04:102020/10/29 專題周報 台中山城救援線拚2022年復工 東豐快進入二階環評初審 16:572020/10/29 寶島 東豐快速道路力拚2022年復工 趕在2026年完工 22:592020/10/29 生活 欣興爆天量 以賽亞：BT載板產能更緊 三家可望迎轉單 14:292020/10/29 財經 生活熱門新聞 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 長榮女大生案「死亡小巷」今晚變這樣 學生嘆：3年來第1次 - 生活 一家三口電費竟要「12204」 網一看帳單上4字秒懂：難怪 - 生活 史上最狂！咖啡買1送2 身分證「3碼中2碼」喝爆1個月 - 生活 影／萊豬進口邱議瑩嗆「那不要吃啊」當下嘴臉曝光 網：拳頭都硬了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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