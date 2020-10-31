今（31）日上午9時許，新北市永和區永和路一段一帶不明原因突然大停電，台電獲報後立即派員前往處理，經查為板新一次變電所饋線出口電纜故障，引起斷路器跳脫事故停電，影響5958戶。

經台電人員緊急修復，已於上午9時30分起陸續恢復供電，10時3分已全部復電。

(中時 )