美國賓州巴特勒郡選務人員說郵局可能弄丟了數千計張郵寄選票

美國賓州巴特勒郡（Butler County）選務負責人席斯利（Aaron Sheasley）說，不明數目的選票至今下落不明，而這些選票原本預定，要在下周的大選中交付可能投票的選民。

據CNN新聞網30日報導，郵政官員說，他們沒察覺有任何問題，可是席斯利說，巴特勒郡已經接到超過1萬通電話，問他們為何沒收到要求的選票，有些人甚至來電好幾次。「郵局和匹茲堡信件分類處之間某個環節出了問題，」席斯利說，「但我們不知道是甚麼問題」。他坦承，根本不知道有多少選票失蹤，因此無法提供數字。

席斯利說，巴特勒郡位於匹茲堡北方，約有15萬註冊選民，而當局正全力以赴，要確保那些受影響的選民有辦法投票。該郡官員周四說，他們寄出約4萬張選票，可是目前只收到21,300張，至於剩下的選票，不清楚是不是選民收到了，但還沒投好寄回。

美國賓州巴特勒郡不明數量郵寄選票下落不明

而這混亂的狀況格外受到全美關注，因為賓州是搖擺州（swing state），在選戰中扮演關鍵要角。2016年大選時，巴特勒郡有66%選民壓倒性投票給現任總統川普，只有29%投票給民主黨候選人希拉蕊。

不過，美國郵政總局（U.S. Postal Service）發言人薔森（Marti Johnson）說，他們沒發現任何問題。另一方面，美國郵政工會匹茲堡分會會長布格（Chuck Bugar）也說，沒有紀錄或跡象顯示，有任何失蹤的選票曾送到郵局。他強調，巴特勒郡選委會的大批選票沒在郵局耽擱，因為選票會跟著文件，而事實上根本沒有紀錄或跡象顯示，它們曾進入郵務系統。

(中時新聞網)