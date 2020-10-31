中共「五中公報」談台海？學者斷言未來5年台灣下場。大陸中共第19屆5中全會26日至29日在北京召開，此次會議將聚焦審議十四五規畫及2035年遠景目標建設。圖為中共中央總書記習近平就「十四五」時期經濟社會發展聽取意見和建議。（圖/新華社）

「兩岸關係」近年來受台美關係升溫影響，同時「中美關係」也因兩大國貿易競爭出現大幅降溫，讓大陸對台政策是否可能在美國大選後出現轉變，引起討論。大陸官方近期召開「五中全會」討論未來「十四五規劃」，提到台灣部分有15字，但學者解析，很可能代表5年內不會打台灣。

大陸中共中央十九屆五中全會在近期召開，於29日閉幕，會中「十四五規劃」，明言北京領導層為今後5年發展藍圖的擘畫，很可能讓中國大陸成為今後一個時代「再全球化」的主導力量。

據悉，這次全會公報除明確地表達未來五年的經濟藍圖，對於港澳台的政策、對策，僅一段話帶過，內容是「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」、「全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」。

大陸旅美學者、英國諾丁漢大學「中國政策研究所」訪問學者鄧聿文，近日在推特發文解析「五中全會」報告，他從中發現，公報明確提到「兩岸關係和平發展」，這很可能代表大陸領導人也不想打仗，在5年內很可能不會打台灣。

但他也強調，前提是「台灣方面不過度挑釁中國大陸」、在台獨的路上讓陸方覺得走太遠，公報中提到「底線思維」，代表若外部環境逼使解放軍要出手的話，可能也會打起來。

(中時新聞網)