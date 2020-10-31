小熊隊今（31）日決定不執行36歲資深左投手列斯特（Jon Lester）明年2100萬美元的選擇權，而是用1000萬美元買斷合約，讓他成為自由球員。不過小熊的先發投手輪值還有一個空缺，球團仍希望用較低的價碼，將列斯特重新簽回來。

列斯特是在2014年底與小熊簽下6年1.55億美元的巨大合約，外加2021年的選擇權。列斯特加盟後確實帶來莫大幫助，小熊在這6年內拿下3次國聯中區冠軍，2016年更登上世界大賽王座，終結108年來「百年無冕」的噩夢。列斯特則在2016年、18年入選國家聯盟明星隊，參加大聯盟明星賽。

這6年列斯特為小熊投了171場比賽、累計逾1000局，戰績77勝44敗、自責分率3.62；季後賽也投了70局，自責分率僅2.44。2016年他的戰績最耀眼，19勝5敗、自責分率2.44，有機會角逐賽揚獎。在那年的季後賽他的自責分率僅2.02，並獲選國聯冠軍戰MVP。

不過列斯特今年只出賽12場，戰績3勝3敗、自責分率5.16，被排在外卡戰第3場先發，不料小熊只打了兩場就被馬林魚淘汰，列斯特無緣登板。而他生涯累計193勝，只差7勝就可達到200勝。

預估明年小熊的先發輪值中，達比修有、韓崔克斯（Kyle Hendricks）是不動的前兩名，今年締造「無安打比賽」的米爾斯（Alec Mills）和阿佐雷（Adbert Alzolay）是內部另兩個選擇。第5號先發可望從自由市場找尋，包括查特伍德（Tyler Chatwood）、昆塔納（Jose Quintana），還有列斯特都有可能。

(中時 )