海巡署澎湖第八海巡隊會同第七岸巡隊，30日晚間在澎湖鎖港外海查獲外籍貨輪MINGXIA及另艘大陸籍無名鐵殼船涉嫌海上走私香菸，初步清查上萬箱，全案積極偵辦中。

30日下午5時25分許，第十三巡防區雷達作業組通報金馬澎分署第七岸巡隊烏崁安檢所守望人員，於鎖港碼頭外海約0.5海浬有疑似2艘貨輪併靠情形。

同時引導第八海巡隊線上巡防艇前往登檢，並於晚上7時33分由PP-5053、PP-3539及PP-10066等艇抵達通報海域，發現該2艘目標為1艘外籍貨輪MINGXIA及1艘陸籍無名鐵殼船併靠接駁狀況，海巡人員全程穿戴防疫裝備實施登檢時發現該2艘均載有走私菸品。

深夜10時許，涉案陸籍無名鐵殼船先由海巡艇戒護入馬公漁港，另外籍貨輪MINGXIA仍在海上帶案中，碼頭現場由第七岸巡隊安檢人員、澎湖縣政府衛生局及動植物防疫檢疫局澎湖檢疫站先行對船、人實施全面消毒，及清點載運私菸數量，確切數量待後續清查。

全案並會同澎湖查緝隊、澎湖縣警察局刑警大隊及澎湖縣政府財政處等後續擴大偵辦，全案依違反「菸酒管理法」及「兩岸人民關係條例」送辦。

(中時 )