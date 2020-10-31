黃河、林意箴在公視新戲《人生清理員》中飾演禮儀公司清潔員，分別是經理、員工上下屬關係，兩人為戲不避諱觸霉頭，大年初三赴「案發現場」體驗。兩人受訪回憶體驗當下，一開門血肉味撲鼻，宛如一大袋衛生棉沒丟，即便大體已移除、初步除臭過，且兩人穿兩層手套、防護衣難掩腥味，難以想像原始現場味道到底有多重。血肉模糊震撼畫面，讓兩人重新面對死亡，林意箴更有感而發「我會想好好活著」。

林意箴劇中飾演個性耿直的富家女，看不慣家族意氣風發。她透露私下也會據理力爭，回憶26歲時在餐飲店打工，有名義大利籍同事辱罵別的同事，看不下去同事被欺負，正巧林意箴會義大利文，「我就用我畢生所學的義大利文罵他」，如今憶起爆衝往事，林意箴不好意思地說「我那時應該被附身」。

黃河、林意箴《人生清理員》專訪。(粘耿豪攝)

黃河曾獲金鐘視帝、北影影帝，去年底滿30歲的他，今年成立工作室，升格當表演老師，不斷開拓事業版圖，而他和女友?貞綾穩交多年，是否會想婚？他分享，身邊友人的確都在結婚，但自認不跟隨傳統，除非要生小孩，否則不一定要結婚，「這是緣分吧，結婚是有錢人才做的事」。

單身的林意箴則認為還沒遇到合適對象，也感謝爸媽不逼婚，不過自己會想生小孩，甚至動了凍卵念頭。被問到理想中另一半？她希望對方能理解演藝圈工作型態，心思不要太細膩，希望能像爸爸一樣「直男」型，「我自己很敏感，容易容易驚弓之鳥，希望另一半冷靜，面對改變可以handle住我」。《人生清理員》11月1日晚間22點於公視首播。

黃河，林意箴在公視新戲《人生清理員》中飾演禮儀公司清潔員。（粘耿豪攝）

黃河，林意箴在《人生清理員》首度合作。（粘耿豪攝）

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