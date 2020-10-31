江蘇衛視昨晚播出節目「一千零一夜」，F4言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪、朱孝天睽違7年再度合體，並重現昔日經典歌曲，但節目播出後，其實只有吳建豪一人到場、其他3人皆用投影方式呈現，讓所有粉絲得知實情都氣炸了。

江蘇衛視舉辦「一千零一夜」晚會，讓F4將睽違7年再度合體，並獻唱《流星雨》、《第一時間》等經典歌曲，讓期待已久的粉絲激動不已，不過卻有眼尖網友發現4人雖難得合體，但在舞台上不僅間隔超開，也沒有任何走位，就連眼神也沒有交流，甚至發現疑似只有吳建豪在現場，對此江蘇衛視也證實此事。

F4睽違7年合體飆唱經典曲目。（影片／Youtube）

江蘇衛視解釋新冠肺炎疫情影響，只好利用科技虛擬技術，讓其餘3人以投影現身，真相曝光後讓網友氣炸，直呼難以接受，紛紛留言：「期望沒這麼大，失望憤怒也就沒這麼大」、「居然會是投影，根本就失望透頂」。

而「一千零一夜」邀來近40組明星輪番嗨唱，包括陳坤、張傑、黃子韜、楊冪、迪麗熱巴、許魏洲、李宇春等，其中周深搭檔郎朗，容祖兒和毛不易成組合，在舞台上演默契合唱，也擦出精彩火花。

(中時新聞網)