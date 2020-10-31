大陸一名人妻利用網路交友軟體結識男網友，兩人相約旅館見面，結果人妻看到對方本人後反悔，想離開卻遭強行扒衣，不得已傳訊息給老公求救，冒著被老公知道也要先求平安脫身再說，最後老公報警，結束這場鬧劇。

根據大陸媒體報導，河南省平頂山市日前發生一件「偷吃未遂案」，一名人妻疑似不甘寂寞，透過交友軟體認識一名男網友，兩人曖昧聊了10幾天後，某日相約開房間。

人妻向警方表示，她到了旅館見到對方後，「和照片上的樣子實在差太多了」，當場後悔想回家，不料男網友失去理智，不肯放她走，甚至強行脫去她的衣服，打算霸王硬上弓。

「我喜歡他，他說他也喜歡我，他說想見我，我一看到他的長相，就不喜歡，我說要回家，他就扒我衣服。」人妻事後描述事發經過，還自爆當時情況危急，她也顧不得被老公知道，緊急傳訊求救。

差點戴了綠帽的丈夫，接獲通知雖然大為不滿，但也擔心太太出事，便立刻報警。警方迅速抵達現場，逮捕正準備逃跑的男網友，依法送辦。

(中時新聞網)