針對縣營事業金門酒廠在中共國慶日暨中秋節推出「家國同慶」廣告文宣，透過微信社群網站行銷高粱酒，引發外界質疑為賺人民幣，不惜屈膝下跪的批評一事，金酒今（31）日澄清只是單純的商業行為，不應做無謂的擴大渲染。

金酒今早正式對外聲明全文如下：「金酒廈門貿易公司，針對市場銷售，規畫眾多行銷方式，吸引消費者對金酒之喜愛，並無其他考量。金門高粱酒深受華人市場喜愛，也持續推向世界，針對不同市場制定行銷策略，為正常之商業行為。金門高梁酒68年以來維持著傳統工藝，是屬於全球華人的，總公司將秉持著胡璉將軍的精神繼續努力讓金門高粱酒閃耀在華人市。」

今年中秋節也是大陸國慶的日子，金酒在微信網站推出2張廣告文宣，出現「家國同慶」的字樣，結果招來「不知道是在慶哪一家？慶哪一個國？」的批評。金酒公司則表示，就是單純的商業行為，目的也只是行銷高粱酒而已。金門縣政府也表示，尊重金酒公司的商業行為，並強調金門高粱酒深受全球華人喜愛，「金酒公司所產的高梁酒是屬於全球華人的。」

金酒在大陸的廣告文宣有「家國同慶」字樣，引來外界批評。（取材自大陸微信網站）

(中時 )