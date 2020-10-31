◎2020桃園花彩節 周末爭豔登場

每年備受矚目的桃園花彩節即將展開，將從10月31日展至11月22日，以浮誇花海景觀吸引民眾，將由楊梅展區先行展出，接著再由大園展區、大溪展區陸續登場。同時展區也推出了農事體驗、手作DIY、鄉村小旅行等特色活動，邀請民眾進行深度旅遊。

◎梅嶺梅峰古道 紫牡丹已開4成

每年冬天台南市楠西區梅嶺的梅花季總吸引無數遊客，但梅嶺一年四季都有花海，現在正是紫牡丹盛開的季節。梅嶺梅峰古道沿路遍植紫牡丹，大約有3萬株，另有洋紅風鈴木及山櫻花、杜鵑花上萬株，也陸續盛開直到春天，吸引不少登山健行客及賞花人潮。

◎第一抹楓紅 杉林溪似仙境

全台灣第一波，杉林溪的楓葉紅了！最近因氣候影響，日夜溫差極大，園區楓樹、紫葉槭已經轉為艷麗的鮮紅色，水杉林預計在11月轉為金黃；杉林溪在冬天也可以賞螢，10月底開始鋸角雪螢現身，每晚由專人導覽解說。

◎免跑台東 熱氣球光雕秀淡水升空

台東熱氣球享譽全台，淡水滬尾藝文休閒園區喜迎周年慶，28日宣布將把台東熱氣球搬到淡水，展開「光彩熠熠-綻放滬尾」系列活動，不僅要讓民眾走進10米高的球體內，本周末還要將10顆熱氣球升空，讓民眾在淡水就能體驗到台東熱氣球風采。

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(中時新聞網)