防疫也要顧鄰里！全球受新冠肺炎疫情衝擊，「大毅幸福教育基金會」31日舉行第八屆「大毅家族趣味運動會」，因應目前不能飛出國，特别將世界各國風情帶進運動會，以「國家主題風格」作為各隊伍裝扮及嘉年華進場主軸，提醒大家珍視「家庭」價值，向與疫情奮戰的國家獻上最高敬禮，也設義賣市集做公益。
「大毅家族趣味運動會」今天上午在台中市四張犂國中戶外操場熱鬧登場，秋高氣爽好天氣，大家朝氣蓬勃動起來。
大毅住戶發揮充沛想像力與動感表演，共同營造國際村，分享不同國家的美好。以「國家主題風格」作為裝扮及嘉年華進場超吸睛，文化齊聚一堂，象徵世界一家，大家攜手共度疫情難關的一年。防疫造成人際鄰里互動減少，大毅家族趣味運動會共1536人、15隊報名參加，人數超越去年。
今年新增讚幸福社區、台中大毅老爺行旅以及中華傳愛社區服務協會組隊參賽，仁和里與仁美里里民共襄盛舉，大毅家族成員喜迎跨社區戶外活動。
社區感情凝聚，還有摸彩活動，全新打造趣味競賽，運動會邀請公益團體、教會團體來擺設義賣市集。
包括台灣世界展望會、台中市立私立信望愛智能發展中心、張老師基金會台中分事務所、台中市基督教蒙福之家福音協會、卓越幸福行道會、幸福衛理堂等共15個團體，募集公益基金協助各協會關懷的對象，展現愛心做公益。
(中時 )
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