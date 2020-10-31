今年三十二歲的上班族莉莉（化名）個性傳統內向，與男友交往穩定甜蜜，前陣子適逢中秋節，原本期待能跟男友一起吃月餅、柚子，再找個有情調的地方共度美好佳節。但當天男友卻告知公司要他加班無法一起過節，讓她相當失望，後來竟在通訊軟體中，看到朋友分享男友的照片，發現他根本沒有加班，而是在別的地方跟朋友狂歡。面對男友的欺騙，讓莉莉感覺心都碎了，開始出現胸悶、胸痛，甚至無法呼吸，家人驚覺不對，趕緊將他送急診，經評估生理沒有明顯危及生命的疾病，讓她回家休息。後來因夜夜失眠，加上情緒低落到精神科診所就醫，經評估確診為「心碎症候群」。

過度「心碎症候群」 恐心臟停工引發生命危險

開業身心診所院長楊聰財醫師表示，「心碎欲絕」在醫學上是真的有這個病症，稱之為「心碎症候群」（Broken Heart Syndrome）。根據美國心臟協會研究，「心碎症候群」容易發生在女性身上，發生率是男性的七倍至十倍，最常發生在親人過世、夫妻離婚或情侶分手、甚至失業或考試失利等情境時。

當人體長期處在壓力下，身體會分泌破壞性很強的可體松，干擾體內血清素、腎上腺素、多巴胺及腦內啡的正常分泌，引發憤怒、焦慮、憂鬱等症狀，若長期處於負面情緒，會傷害腦袋的海馬迴，讓記憶體受到干擾，然後可體松就會攻擊全身，造成免疫系統、腸胃道系統失衡，甚至會攻擊心臟器官，造成心臟停工，引發猝死！

楊聰財醫師說明，「心碎症候群」是壓力適應障礙的終極惡果，當患者出現急性壓力事件，不知道如何面對及處理，就會出現上述恐怖的生理及心理症狀，又加重面對這些症狀的壓力，然後再出現讓人覺得生不如死的身心症狀，長期這樣的惡性循環，會持續破壞患者的身心健康，輕則影響生活品質，嚴重者可能會危及性命，因此當出現「心碎症候群」症狀時，應及早尋求專業精神醫療團隊來協助。

改善「心碎症候群」 生理心理環境三方面改善

楊聰財醫師建議，針對「心碎症候群｣的治療，會針對生理、心理及環境等三方面同時進行：例如先以藥物來改善患者失眠及憂鬱、焦慮的生理症狀；再來可以透過認知行為療法，改變負面想法，例如案例莉莉因被男友欺騙而感到心碎，但若能趁這個機會真正認識這個渣男的行為，有時離開他，反而會開心，就不會心碎啦！

除此之外，醫師建議患者遇到壓力事件時，也可找親朋好友、姊妹淘參與聚會或唱歌，抒發心中的悲傷及壓力，透過分享獲得情感上的支持及鼓勵，這時候心裡開朗，自然就可以痊癒了。心碎症候群的療程一般需要3～6個月，需與精神醫療團隊共同努力，用耐心與信心積極治療，讓病情獲得改善。

(圖/健康醫療網提供)

楊聰財醫師提醒，生命中難免會碰到讓人傷心難過的事，若察覺自己或家人長期處於負面情緒下，並出現身心不適症狀時，就應儘早就醫檢查，避免造成更嚴重的身心疾病上身。(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)