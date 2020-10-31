長期投入社會公益的中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會，今年為歡慶16周年決定號召會員們投入「捐血一袋 愛心一代 食在很棒」活動，今（31）日在台中捐血中心成功捐血者，將可獲得豐富且限量的福袋，鼓勵民眾踴躍挽袖捐熱血，兩天活動目標是募得400袋鮮血！

今日「捐血一袋 愛心一代 食在很棒」活動，包括中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會理事長賴立彪、國民黨主席江啟臣夫人劉姿伶、台中市衛生局食品藥物安全處長邱惠慈、澄清復健醫院副院長周志建、清泉綜合醫院檢驗科主任許宏彰等人都到場共襄盛舉。

中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會理事長賴立彪表示，該會旗下擁有400多家食品會員，未來將長期響應發動捐血活動，讓缺血問題不在。

台中捐血中心課長陳家綺表示，台中捐血中心（轄下包含台中、彰化、南投、雲林），一般安全庫存血量要在8-9天，但目前A型、O型與AB型血型庫存均已告急，O型血庫甚至只剩不到3天！

陳家綺擔憂地說，在疫情影響下，國人減少外出活動再加上農曆年即將到來等因素，挽袖捐血的人數勢必大幅降低導致血庫短缺，年節假期長，必須儲存足夠的血液庫存量，才能供應醫院及傷病患使用，期望民眾踴躍挽袖捐熱血！

今日贊助捐血活動的24家食品廠商，包括阿華師茶業、開元食品、惠饌國際、冠億食品、維盛發企業、家會香食品、味盟食品、優群貿易、信德公司、泰泉食品、宜農生物科技食品、周二食記、園庄貿易、一語堂國際貿易等。

(工商 )