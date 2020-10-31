中國製造業活動放緩。大陸國家統計局公布，10月份，中國製造業採購經理人指數（PMI）51.4，較上月輕微回落0.1，但仍高於市場預期的51.3。

從企業規模看，大型企業PMI升至52.6，略高於上月0.1；中型企業PMI回落至50.6，比上月降0.1；小型企業PMI回落至49.4，比上月下降0.7。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於榮枯線，原材料庫存指數和從業人員指數均低於榮枯線。

生產指數回落53.9，比上月降0.1，但仍高於榮枯線，表明製造業生產量繼續增長。新訂單指數為52.8，與上月持平，表明製造業市場需求保持穩定恢復。

原材料庫存指數回落至48，比上月降0.5，表明製造業主要原材料庫存量有所減少。從業人員指數回落至49.3，比上月降0.3，表明製造業企業用工景氣度小幅降低。

供應商配送時間指數回落至50.6，比上月降0.1，但仍高於榮枯線，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月加快。

(工商 )