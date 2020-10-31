郭書瑤（瑤瑤）受邀擔任保養品牌代言，她上週到小琉球旅行充電，熱愛水上運動的她把握機會下海潛水，卻意外與人氣海龜奇妙相遇，她少女心噴發：「人生很希望可以跟海龜共遊，這次在小琉球終於達成這個心願！海龜主動游過來找我，真的好可愛唷！在不影響海龜的情況下，在各個方位都自在游了一遍。」照片中卻發現瑤瑤潛水時全身「包緊緊」。

她熱愛環保、不破壞大自然，堅決下海不擦拭防曬產品，笑說：「選擇穿長袖長褲，可能拍照起來不是那麼美，但這是我基於防曬、又愛海洋的方法，大家可以選擇自己喜歡的長版泳裝，期待廠商可以多出長版漂亮的泳裝。」也呼籲大家，玩水後皮膚容易變乾燥，記得上岸後保濕乳液都要擦，對於修復膚況真的幫助很大。她目前開始進行手邊劇本前置、也會參與戲劇客串，至於會有機會出旅遊書嗎？她直接拒絕：「應該不會！因為我都是旅遊放鬆為主，不會想去鉅細靡遺地記錄下來，這是生活的一部分，沒有特別去記載。」

(中時 )