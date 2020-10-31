很多人股票被套牢很無奈，時常想聽營業員對於該股的看法，不外乎都是

「這支你覺得什麼時候會漲回來?」

「到底該停損還加碼?」

然後得到的答案往往沒幫助，但這並非營業員不專業，

記得，在法規上，營業員他只負責協助交易，並非「投顧」、「分析師」等身份，即便該營業員具有專業判斷也不能提供己見給客戶。 所以說，請別拿這些問題來為難營業員。

不過，你如果已經規畫這些被套牢的股票要久放，你不妨問一下你的營業員:

「我想出租股票」

接下來帶你進入新手普遍不知道的隱藏版服務

股票該怎出租?

你一定很疑惑，通常在你的下單APP上是找不到這選項的

對，首先，找好你被套牢的股，然後聯繫你的營業員說你想出租這些股票，請協助掛單，他可能會需要你簽署一些文件來開通此功能。

這時，營業員就會向你詢問你的租金要收多少年利率，並給你該股的參考借券年利率，通常1~3%不等，例如一張40萬元的股票出租，你的租金收2%，那你一年大概可收到8000元租金，1%則是4000元。

通常成交量越大、價格波動大的股票就比較有機會租得出去，反之，冷門的股就沒人想向你租股票。你可自訂你的年利率要多少，收的趴數越高當然出租出去就越困難。

你的股票被誰租走了?

答案就是市場上做空的投資人，你可試著回想下「做空」需要「借券」，而借的「券」正是你出租的券，所以一個很夯又突然暴漲的股票，借券需求量就可能會大增，會來借券的人就是要做空。

租金怎麼算?

你的股票一旦出租成功就會以每日的收盤價來計算，假如你有一張價值35萬元的股票，以年利率3%的協定出租，那麼假設今天的收盤價是350元，那麼本日你收到的租金為:

35萬 x 3% x 1/365(天) = 28.7元

租金每天收，假日也照收，最後結算時券商跟你73拆帳分，你7 券商3

怎麼贖回?

贖回有兩種狀況:

1.自動贖回:跟你借券的人不借了，已向券商回補。這張股票會自動回到你的庫存。

2.主動贖回:你決定不租了!想要回來，隨時都可以聯繫你的營業員說你要贖回，租金就會算到你股票回到手上的那天。

請注意:贖回需要1~7個工作天不等，不能保證當天可以拿到，以我在x大證券出租的經驗大概2小時內就會回來，最多次日。

我出租的股票遇到除息那利息算誰的?

這就是避稅的方法，我們都知道「股利」，報稅時算綜合所得，若在股票出租的情況下，因為這張股票「不在你手上」，所以發股利時候的綜合所得是算在跟你借券人的頭上，不是你身上。

那麼既然股票不在你手上，現金股利你也拿不到，但券商會寄給你一封「權益補償書」，將你這次沒拿到的現金股利全數補給你。

這樣一來，該股的股利在稅法上不算你的所得，但你又能拿到相應的現金股利!

PS:出租股票的所得，算入個人的租賃所得

補償權益書範例。（圖／PressPlay提供）

總之，出租股票算是一種活化資產的方法，可以算是股票被套時的一種補償措施，但如前面所說不是你想租就租得出去，是取決於市場有沒有這需求。

基本上每家券商都有此服務，問一下就知道了~

本文由PressPlay專欄作家鄭亦翔授權轉載，原文刊登於PressPlay

(中時新聞網)