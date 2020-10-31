淡海輕軌第一期藍海線已完成交通部履勘，可望年底前通車，新北捷運公司與11月1日即將登場的新北市聯合婚禮合作，打造淡海輕軌全新彩繪列車「幸福列車」，今起投入已通車的綠山線營運，為藍海線通車暖身，11月1日聯合婚禮當天下午，幸福列車將停靠在漁人碼頭站月台，供聯合婚禮百對新人拍照留念。

新北捷運公司表示，此次與聯合婚禮聯合宣傳，特別淡海輕軌的15列車中，將編號第1號的101列車打造成幸福列車，傳達每個人婚姻中的另一半都是萬中選一，更是彼此心目中的唯一。

幸福婚禮風，淡海輕軌全新彩繪列車上路。（新北捷運公司提供／葉德正新北傳真）

捷運公司指出，幸福列車的外觀為台灣早期，出嫁的新娘頭上會佩戴以線纏繞，象徵吉祥、祝福的纏花，內部則以相愛為主軸，呈現曖昧、交往、結婚及白頭等4個階段，31日中午起正式投入綠山線服務旅客。

捷運公司指出，今年底藍海線通車，遊客可以從紅樹林站搭輕軌直達漁人碼頭，新北捷運公司也結合周邊商家、景點及交通運具推出優惠的主題遊程套票，淡海輕軌也將在年底前推出全台最香的輕軌列車，目前共有「晨露」、「夕顏」、「藍夜」3款香氛，正於輕軌紅樹林站進行票選活動至11月8日為止，參與票選的民眾還有機會獲得iPhone12 Pro 128G 太平洋藍手機等大獎。

淡海輕軌10月起也發行1日交通聯票，讓民眾可以用50元銅板價輕鬆造訪新舊淡水，還可憑票享有周邊店家提供的優惠。

幸福婚禮風，淡海輕軌全新彩繪列車上路。（新北捷運公司提供／葉德正新北傳真）

(中時 )