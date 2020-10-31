大陸非製造業活動復甦步伐有所加快，並優於預期。大陸國家統計局30日公布，10月份，非製造業商務活動指數升至56.2，比上月升0.3，連續8個月高於榮枯分界線，高於市場預期的56。

分行業看，建築業商務活動指數為59.8，低於上月0.4。服務業商務活動指數升至55.5，比上月升0.3。從行業情況看，鐵路運輸業、航空運輸業、住宿業、電訊廣播電視衛星傳輸服務、文化體育娛樂業等行業商務活動指數位於60以上，資本市場服務等行業商務活動指數位於榮枯線以下。

新訂單指數為53，雖比上月回落1，但仍高於臨界點，表明非製造業市場需求繼續改善。分行業看，建築業新訂單指數回落至53.1，比上月降3.8；服務業新訂單指數回落至52.9，比上月降0.6。

業務活動預期指數回落至62.9，比上月降0.1，繼續位於高位景氣區間，表明非製造業企業信心保持穩定。分行業看，建築業業務活動預期指數回落至67.1，比上月降0.7；服務業業務活動預期指數持平上月為62.2。

10月份，綜合PMI產出指數升至55.3，比上月升0.2個百分點，表明企業生產經營活動繼續加快恢復。

(工商 )