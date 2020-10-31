美國費城地方法院法官Wendy Beetlestone美東時間30日下令，阻止美商務部11月12日起禁止短視頻平台TikTok在美國營運。

TikTok指出，商務部限制其於美國進行數據分享、內容傳送及其他技術交易，等同禁止平台在當地運作。Beetlestone同意TikTok的觀點，下令阻止商務部的禁令，因為相關禁令會扼殺全球擁有7億個用戶，其中美國有1億個、每日活躍用戶多達5,000萬個的平台。

Beetlestone的命令同時阻止商務部要求將TikTok從美國應用程式商店下架的決定。較早時，美國首都華盛頓法官Carl Nichols也下達同類命令，Nichols將於11月4日，聆訊11月12日所頒發的禁令。

美國商務部未有回應傳媒相關查詢。TikTok稱，對法官有關決定感到鼓舞。

(工商 )