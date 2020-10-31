美國費城地方法院法官Wendy Beetlestone美東時間30日下令，阻止美商務部11月12日起禁止短視頻平台TikTok在美國營運。
TikTok指出，商務部限制其於美國進行數據分享、內容傳送及其他技術交易，等同禁止平台在當地運作。Beetlestone同意TikTok的觀點，下令阻止商務部的禁令，因為相關禁令會扼殺全球擁有7億個用戶，其中美國有1億個、每日活躍用戶多達5,000萬個的平台。
Beetlestone的命令同時阻止商務部要求將TikTok從美國應用程式商店下架的決定。較早時，美國首都華盛頓法官Carl Nichols也下達同類命令，Nichols將於11月4日，聆訊11月12日所頒發的禁令。
美國商務部未有回應傳媒相關查詢。TikTok稱，對法官有關決定感到鼓舞。
(工商 )
#全球 #TikTok #商務部 #美國 #Beetlestone
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。