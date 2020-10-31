中國平安旗下陸金所美東時間30日以LU為代碼登陸紐交所，發行價位於指導區間頂端，創造了僅次於Snowflake的今年第二大美股IPO，開盤跌14％，盤中曾轉漲，漲幅一度達1％ ，最終收跌4.8％。

在阿里巴巴的螞蟻集團上市前，中國另一金融科技明星陸金所先在美股亮相。

陸金所30日開盤報11.60美元，較上市發行價低14％，此後跌幅迅速收窄，約半小時後升破13美元，日內跌幅在4％以內，此後一度抹平所有跌幅轉漲，在刷新日高至13.64美元時，日內漲幅達1％，但未能保住漲勢，很快轉跌，最終收報12.85美元，收跌約4.8％。

儘管避開了11月初的美國大選日，陸金所上市仍受到大盤下行拖累。三大美股指當天均回吐29日所有漲幅，道指創三個月來收盤新低，標普和納指收創一個月來新低。

陸金所此次在美發行1.75億股美國存託股票（ADS），其發行價每股ADS 13.5美元位於招股指導區間的頂端。不計承銷商可能有權超額配售的2,625萬股ADS，此次公開發行募資約23.6億美元，與此前傳聞的20-30億美元融資規模基本一致，符合市場預期。

(工商 )