柯泯薰推出新單曲〈拋〉，邀來甫奪下金曲獎最佳作曲人的余佩真，則是與柯泯薰在MV中展開一段青澀卻揪心的女女之戀，共組「柯真 CP」，彷彿是女生版《刻在你心底的名字》。MV導演姚國禎聽了歌曲所寫出的劇本，意外地竟與她在高中時被霸凌的情景不謀而合，曾經在高中慘遭霸凌的她，一開始很擔心自己在拍攝時會勾起不愉快的回憶。

她後來轉化了想法，「這是一次讓我面對過去的機會，去學會原諒傷害我的人，也原諒自己覺得被傷害的想法。」高中時的柯泯薰也曾有位像劇中余佩真角色的好朋友，但因故斷了友誼，至今已失去聯繫，拍攝了這支MV讓柯泯薰得以重新面對小時候的遺憾，也似乎因此而得到療癒。

柯泯薰原先是因為音樂而認識到余佩真的，但兩人首次正式合作卻是戲劇的交流，她很感謝余佩真的引導，讓她能自然地融入在劇情中。尤其是一幕兩人躲在倉庫裡玩鬧的戲份，柯泯薰表示自己平常很害羞，也少與外人有肢體觸碰，這場戲逼得她跨越了很多自己的障礙，她害羞地說：「當時我呼吸很快、心跳也加速，但心裡卻有一份平靜的感覺，因為就像是有位最安全、最舒服的人在我旁邊，所以我可以放下心來。」

(中時 )