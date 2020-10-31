高雄市河堤國小足球隊成軍短短1年，因操場養護，校方禁止在草地練球，球員只好克難改用籃球場，並四處借外校操場練習，儘管不熟悉柔軟草地，剛比賽時頻頻失誤，但他們憑藉旺盛鬥志、高超戰術默契，在今年高市體促盃非體育班足球賽拿下第三名，初試啼聲即展露頭角，讓傳統足球名校也不敢小覷。

河堤國小原本並無足球校隊，一群熱心家長去年9月號召下，自費聘僱教練指導，從最初8名球員慢慢招募至23人，並成立專屬家長後援會，全力支持孩子一圓足球夢，不料，想在校內操場練球卻遭校方禁止，原因是擔心球員長期踩踏下，造成草皮養護困難。

河堤國小因操場養護禁止進入，足球隊球員平時只能在籃球場練習。（林宏聰攝）

球隊退而求其次，改用校內籃球場硬質場地練習，教練陳長裕指出，硬地與柔軟的草皮阻力不同，球員若習慣硬地，在正規草地球場踢球力道會減弱，因此比賽初期連傳球也經常失誤，必須比別人花更多時間適應；且在籃球場練球怕滑倒，也得改穿平底球鞋。

創隊家長後援會長黃一夫向校方爭取，每周開放2個小時讓球員在草地練習，假日則向周邊外校輪流借操場熟悉草地球感，幸好克難的環境沒有阻礙小球員，反而更互相激勵，1年來每場友誼賽家長陪著四處征戰，架錄影機錄下比賽實況，當天晚上就開會檢討戰術。

河堤國小參加今年高雄市體育促進會非體育班足球比賽，在4年級男童組拿下第三名，高雄市議會議長盃幼兒足球錦標賽U8和U10組雙料冠軍，全國學童盃足球賽也打到八強，優異成績吸引冠軍隊五福國小、日僑學校關注，上門要求安排友誼賽交流，他們得知河堤國小球員平時無法在草地上練習，球技仍突飛猛進，紛紛露出驚訝表情。

家長後援會副會長劉恩光認為，球隊教練球員團結一心，和家長共同無私付出，從各賽事一次一次培養出革命情感，這種精神在小學生球隊中非常難能可貴；由於目前隊上只有1名守門員，比賽時守門員蘇靖凱儘管受傷流鼻血，仍執意堅守球門，被對手刁鑽射門突破，也是擦著眼淚繼續拚搏，團隊奮戰精神讓場邊觀眾均忍不住紅了眼眶。

河堤國小校長王國村解釋，學校相當支持體育活動，至今已成立5支運動校隊，但因校地原本是軍營，土質欠佳，植栽一直長不出來，先前曾因操場草地光禿揚塵，遭附近大樓居民抗議，但若要全面更換人工草坪恐需耗資1、200萬，目前只能盡量養護，所以無法讓足球隊進入練習，暫時以每周開放1次為限，希望將來視養護狀況再調整。

高雄市河堤國小足球隊成軍短短1年，亮眼成績漸漸吸引其他足球名校關注。（林宏聰攝）

(中時 )