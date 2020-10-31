Get out and vote. I did! pic.twitter.com/IfQb3NeSO3 — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) October 29, 2020

高爾夫老球王「金熊」尼克勞斯(Jack Nicklaus)本周出聲力挺美國總統川普(Donald Trump)連任，表示他已經將自己的一票投給川普，肯定川普「為美國基層人民做出的努力，並且是最具多元包容力的總統。」

體育娛樂界一面倒支持民主黨候選人拜登(Joe Biden)，不過高齡80歲的老球王是堅定的共和黨支持者。尼克勞斯指出川普在新冠肺炎的防疫上竭盡所能，「我們無法得知換一個人能否做得更好。」高球選手較容易認識政壇人物，尼克勞斯表示美國總統大部分都是好人，而且川普是其中佼佼者。

尼克勞斯夫婦3月中感染新冠，隔離到4月痊癒，他質疑美國的新冠死亡數被誇大了。他朋友的父母因為其他疾病去世，醫院詢問他們是否要把死因改成新冠肺炎。尼克勞斯說：「如果是新冠肺炎死者，醫院可領取補助，我相信有很多類似案例。」

在他的催票聲明中，尼克勞斯回想自己出身於俄亥俄州的中產家庭，祖父與外祖父都是鐵路員工。「我自幼被教導要努力追求自己的美國夢，我相信川普的政策能帶領更多的家庭實現美國夢。我知道有些人討厭他在推特的廢話，我也是，但選總統不是魅力競賽，更重要的是他愛美國，以國家人民為第一優先。我誠摯希望大家考慮再給川普4年。」

(中時新聞網)