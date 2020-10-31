料理實境選秀節目《料理之王》上周六播出後好評不斷，首集料理搶位賽，已經選出7位晉級的選手，各界選手爭奪寶貴席次，本周將繼續選出剩餘的15席次。本週選手來勢洶洶，有餐廳老闆組、高顏值組、還有千萬瀏覽人次的美食部落客、美食youtuber界的網紅新星克里斯丁，米其林推薦餐廳的廚師們，選手實力與陣容十分堅強。

只見第一組有選手使用鎚子敲打薄薄的雞皮，讓福原愛一度錯認：「我還以為是面膜！」同組另外一位選手吳貞蓁是行動餐車廚房主廚，料理雞胸肉的過程非常細緻溫柔，吳貞蓁認為：「雞胸就是一個要溫柔對待它的東西，不能強姦它，要慢慢的。」讓福原愛看到也羨慕不已：「下輩子好想當雞胸肉喔！」

吸睛的高顏值組裡有演員、模特兒和空姐，演員于秉鑫第一步卻先從擺盤開始，原因是怕手髒，手抖擺盤會不乾淨。主持人黃路梓茵（Lulu）讚他有邏輯，但又吐槽他「但是你現在手沒抖，還是有點溢出來」，于秉鑫一度慌張找不到鮮奶油，Lulu忍不住叫他別慌，于秉鑫說「因為妳來了我就緊張了」，開撩Lulu，還說想跟Lulu許願，讓Lulu害羞說：「你該不會想跟我求婚吧！」逗樂全場。

就在廚佛瑞德Fred台下講評到一半時，突然模特兒選手熊以馨的計時器響了，廚佛瑞德不悅：「欸，我在講話」、「現場收音喔」，當他繼續講評時，一旁的熊以馨又在設定計時器，嗶嗶聲不斷地響起，Lulu更火上加油對廚佛瑞德說：「你覺得她是不是在挑釁你！」熊以馨委屈說：「我真的要30秒！」廚佛瑞德開玩笑說：「我幫你數！氣死我了！我剛剛不是說要現場收音嗎？」

曾任米其林推薦餐廳的廚師呂政緯，將整隻雞肢解，分別擺好各個部位放在鐵盤上，他光是學肢解雞就花6年時間，烙話「身為職業料理人，我喜歡用我習慣的部分，既然是挑戰料理之王，那一定要拿出一些真功夫給大家看，可以講究，何必將就！」，還霸氣對Jason說：「至於好不好吃，等你吃了以後，你再告訴我好不好吃！」氣場強大到導師都沒人敢說話。

本集除了選出剩餘15席次，還會從待定中的17位選手救回9位，上集綜藝魂滿滿的厭世小編陳姿靜也在待定名單中，陳姿靜提到上次她打電話給媽媽，媽媽對她說：「比賽都有淘汰的劇情，妳就是在那個劇情當中！」頓時全場笑聲如雷，之後還會有6位魔王級廚師來踢館，點名指定要PK的選手。《料理之王》每周五晚間9點於ETtoday全平台首播，每周六晚間6點在JET綜合台播出。

高顏值組中的演員于秉鑫大撩主持人Lulu。（量子娛樂製作提供）

台上的模特兒選手熊以馨的計時器嗶嗶聲，惹得廚佛瑞德不開心。（量子娛樂製作提供）

《料理之王》導師福原愛錯把薄薄的雞皮當成面膜。（量子娛樂製作提供）

(中時 )