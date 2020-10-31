針對國民黨提出讓行政院長蘇貞昌上台的3大訴求，行政院昨日回應，國內疫情趨穩，已開始盤整需要再召開的各式會議，將依規定排定查廠，以及等收到各地說明，再討論地方瘦肉精零檢出的自治條例。國民黨主席江啟臣今天表示，其實政院的回應是空的，國民黨的訴求很具體，黨團會再做後續觀察與評估。

為要求蔡政府為開放萊豬政策，國民黨團昨5度杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，並提出召開食安會報、赴美查廠、不得阻擋地方瘦肉精零檢出的自治條例等三訴求，只要得到具體回應就讓蘇揆上台。

國民黨主席江啟臣上午參加前國民黨立委陳宜民父親陳寶輝告別式，對於國民黨杯葛蘇揆提出的3訴求，行政院回應說都有做，江反問「有做嗎？」。

他說，黨團的訴求很具體，盡快召開食安會報、到進口萊豬的國家查廠、尊重地方政府的自治條例，然而行政院至今未明確表態，只給予空的答案，黨團會再做後續的觀察與評估。

江啟臣重申，11月22日將結合民間團體，一同上街抗議萊豬，國民黨將站在協助與參與的角色，鼓勵黨員、支持者、民代等踴躍參加，目標就是擋下萊豬。

美國大選結果將於11月3日揭曉，媒體詢問，若民主黨候選人拜登當選，對台美關係的影響，江啟臣說，他不去評論他國的選舉狀況，呼籲國安高層、外交單位，對於選舉結果，包括對美政策以及美國對台的政策，都應事先做好配套與因應。

媒體追問蔡政府是否過度親美，江啟臣強調，政府在對外政策，還是要保持一定的等距關係，特別對他國內政不該過度表態，駐外單位與總統言行都應特別注意，這涉及到國家利益。

(中時 )