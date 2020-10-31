柯提交換捷運經營權 侯：三年一到 環狀線要拿回來經營 11:592020/10/31 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜31日表示，環狀線是新北市委託台北市經營3年，若大家想法不同，就是等時間一到新北拿回來自己經營。(戴上容攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北對捷運環狀線經營權未達共識，台北市長柯文哲日前提出，基隆捷運、捷運萬大線交由新北經營，環狀線則給台北；新北市長侯友宜31日表示，環狀線是新北市委託台北市經營3年，若大家想法不同，就是等時間一到新北拿回來自己經營。 侯友宜說，謝謝柯文哲對新北市的照顧，新北市跟台北市的捷運永遠息息相關、連在一起，環狀線目前委託台北市經營3年，能早點收回來經營最好，若大家想法不同，那就等三年一到，新北市拿回來經營，感謝這段時間柯文哲給予很多指導跟建議。 (中時 ) #經營 #環狀線 #捷運 #新北 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環狀線經營權之爭 柯：請林佳龍協調 沒什麼好吵的 10:302020/10/31 政治 新聞早班車》施正鋒：多元意見 政府不該趕盡殺絕 06:592020/10/31 政治 環島郵輪不同視角玩台灣 04:102020/10/31 《旺來報》 外匯探搜－兩大因素左右 美元走勢短多長空 04:102020/10/31 產業特刊 孫慶餘推動「兩大誠實房價保證」 09:002020/10/31 財經 臺北溫泉季 創近5,000萬商機 04:102020/10/31 產業特刊 2020臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－便利商店全家 善用APP整合 強化會員經營 04:102020/10/31 產業特刊 徐若瑄自豪嫁對人 結婚7年天天熱戀 04:102020/10/31 娛樂新聞 自行研發智財權轉讓或授權 企業可享研發投抵兩倍減除 04:102020/10/31 金融．稅務 微旅行2.0桃機飛本島 交部放行 04:102020/10/31 生活新聞 政治熱門新聞 台海情勢緊張 前情報官員曝：兩岸開戰會出現2徵兆 - 政治 國民黨完蛋了？七海寓所隊長驚爆蔣經國「生前就發現問題」 - 政治 戶外開講／F-5E失事「馬英九害的」？王又正一句話嗆爆王浩宇 - 政治 兩岸進入「準戰爭」狀態？陸配老家一番話嗅出端倪 - 政治 看到美國大選造勢場 媒體人：竟和台灣2020大選驚人相似 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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