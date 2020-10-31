雙北對捷運環狀線經營權未達共識，台北市長柯文哲日前提出，基隆捷運、捷運萬大線交由新北經營，環狀線則給台北；新北市長侯友宜31日表示，環狀線是新北市委託台北市經營3年，若大家想法不同，就是等時間一到新北拿回來自己經營。

侯友宜說，謝謝柯文哲對新北市的照顧，新北市跟台北市的捷運永遠息息相關、連在一起，環狀線目前委託台北市經營3年，能早點收回來經營最好，若大家想法不同，那就等三年一到，新北市拿回來經營，感謝這段時間柯文哲給予很多指導跟建議。

(中時 )