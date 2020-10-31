萬聖節快到了，許多人會應景打辦一下，就讀國一的女孩在路上巧遇「恐怖小丑」，竟嚇到躲車後，回家還痛哭，讓媽媽氣炸開罵。（圖／翻攝自台南爆料公社）

萬聖節到了，不少人早早就開始妝扮。一名網友分享，國一女兒回家路上，驚見有人扮成恐怖電影主角，逼真模樣讓女兒嚇歪，回家後還爆哭，讓她忍不住痛斥對方。沒想到，貼文曝光後，卻引來網友吐槽，指責母親應該要教孩子這是萬聖節活動，況且對方也沒做出妨礙你們的舉動，不應該被公審。

一位媽媽在臉書社團「台南爆料公社」分享上周發生的插曲，就讀國一的女兒快考試了，去老師家補習，結果回家的路上，遠遠看見有人扮成恐怖電影的主角「小丑」，手上拿著一顆紅氣球走來，讓她嚇得魂飛魄散，躲在車子後面不知道該怎麼辦。

原PO透露，女兒當下被嚇到不敢打電話，快速跑回家後還忍不住崩潰大哭，讓當媽媽的她不禁痛斥，「這位先生，雖然萬聖節還沒到，可是你的打扮已經嚴重嚇到小孩」，若想變裝「麻煩您想出名可以去比較有名的文創區！出現在小巷子…真的不妥！」

貼文竟引來網友砲轟，「您應該教小朋友這是萬聖節的節慶活動，不應該是小朋友被嚇到，就指責他人的不是，更何況小丑的行為並沒有妨礙您」、「他做錯什麼，為何要被發文公審」、「他就從文創區走回小巷要回自己家啊」、「小孩保護的太好」。

但有網友也認為「真的很可怕」，「看過這電影 我看到小丑也會怕」、「真的好恐怖喔，不要說小孩了，我在巷子都會害怕」、「小丑我也無法，挺媽媽+1」、「我看到也會怕欸」。

(中時新聞網)