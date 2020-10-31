遭擄殺的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生家屬預定11月1日晚間7點抵達台灣，鍾母透過台南市議員郭鴻儀轉述遺憾、傷心，希望台灣法律嚴加制裁嫌疑犯，台灣警方明察秋毫，不要放過一絲一毫犯案動機，要用極刑制裁嫌犯。

鍾家雙親獲悉女兒在台灣遭擄殺，心情悲痛難以接受，鍾母表達，希望台灣司法偵辦這起案子一定要勿枉勿縱。鍾母尤其最在意的是，讓孩子選擇台灣讀書，是因為台灣是比較安全的地方，沒想到卻演變成這般讓人遺憾、傷心。

另外，鍾母在馬來西亞受訪也提到對校方處理女兒事件的方式很不滿意，「遲遲沒告知家屬狀況，我自己打電話到台灣向警方詢問，最後得到女兒死訊。」她也不滿事發地9月30日就有女生險被擄，但學校卻沒發布警愓學生？

長榮大學祕書長管美燕回應，有宣導學生注意校外安全也請警方留意社區安全，強調學校掌握命案進度和家長一樣，重申9月30日獲報學生意外就通報教育部也加強校內外巡邏，家屬抵台後，校長會親自一五一十當面跟家屬說明原委。

(中時 )