上市公司華通電腦少東、副總經理吳彭弘今年3、4月遭媒體跟拍報導，與簡姓女子進出桃園豪宅，吳妻怒告法院。簡雖稱是不實報導，更無感情關係，但法院認為2人有親吻臉頰、自拍等親密動作，遠超越一般友人互動。判簡應賠吳妻45萬元，可上訴。

吳妻主張，簡姓女子約10年前就有侵害她配偶權的行為，當時為了維繫家庭、婚姻，多次與吳彭弘溝通，後來吳彭弘承諾會斷絕聯繫才作罷。不料去年雙十連假起，又發現簡女假借工作與丈夫聯繫。今年3、4月吳彭弘與簡姓女子的行為還被媒體跟拍，不僅出入愛巢互動親密，在大街上摟腰擁抱、摸屁股、親吻、簡還捏吳彭弘臉等諸多親密動作。簡女明明知道吳彭弘已經結婚，竟把鑰匙門卡給吳，讓他自由出入。

吳妻也說，媒體報導後，她與簡女聯絡，簡女在三方通話下，保證不會再聯繫吳彭弘，卻火速又傳簡訊給吳要求聯繫。吳妻發現後，簡女才坦承不甘心。而且簡女也拒簽承諾切結書，更在通姦除罪化後，還傳簡訊聯絡吳彭弘。

簡女則稱，因為與吳彭弘曾經是同事，且都是從事電腦行業，並熱愛運動並對股票投資有興趣。只是被媒體拍到還被不實渲染惟小三。吳妻說她與吳彭弘聯繫，是因為誤傳股票訊息及誤按到吳彭弘電話。簡女稱，有次吳曾傳訊息「我也完全對你沒有任何感覺，我從沒愛過你」，顯見2人並沒有男女感情。

簡女也說，該承諾切結書，要承諾範圍包含她和吳彭弘主動、被動交往聯繫，一經違反就要賠500萬。但是她與吳彭弘萬一在工作公開場合、研討會遇到，就需要賠償。且她目前經濟困窘，願意捐公益金2萬元。

不過法院認為，媒體拍攝的畫面中，吳彭弘周末一早就到簡女住處，中午出門慢跑，還有擁抱、親吻、自拍，甚至吳還有拍打簡女臀部狀況，顯見2人相當親密，遠超過一般單純友人。而且簡女還知道吳已經結婚，還不避嫌。

法院又認為，吳妻只要求簡女簽切結書，並捐款給公益團體就願意和解，但是簡女擔憂不期而遇的問題，只要文字加註就可以避免。簡女不簽顯然是擔心日後再度侵害吳妻配偶權。法院指出，雖然無法證明吳與簡有肉體關係，但2人不顧外界眼光有親密舉動，判賠45萬元，可上訴。

(中時 )