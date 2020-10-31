10月底為今年度的「犯罪被害人保護周」，南投地檢署為倡導國人犯罪被害保護觀念，喚醒社會重視犯罪被害人保護的議題，特於各大媒體、醫療院所辦理各項宣導活動。

經南投犯保主委吳明賢與委員陳信仁委員努力，結合醫療網絡將犯罪被害保護資訊以公益廣告方式於投縣10個大型醫院、中醫診所58家、西醫診所219家、牙醫診所94家同步發送。讓民眾就醫時，可透過現場公益廣告，認識相關權益。

投檢建構尊重而有溫度的司法相驗制度，有民眾遇有親人驟然離世，充滿悲傷辦理後事之餘，猶需辦理各項除戶、繼承等事項，因此為方便民眾知悉相關權益，設計司法保護關懷單，將各項可能待處理事務資訊整理於關懷單內，並於關懷單設「QRCODE」，方便民眾掃描下載。

投檢也發現檢察官相驗後，法醫一次核發多張相驗證明書，致家屬不易存放，利用便於收納資料的L夾，將關懷單、相驗屍體證明書等一併收納於L夾內，交由家屬統一保管，方便民眾辦理後續相關事務，希望透過此「夾作伙」關懷措施，讓民眾感受司法的溫暖。

投檢亦積極結合縣內舉辦的大型活動，包括中台灣農業行銷展售會，在活動現場宣導預防被害、預防犯罪的觀念，提升國人對於犯罪被害人保護議題的重視。

「犯罪被害人保護周」宣導，民眾遇親人遽然離世，充滿悲傷辦理後事之餘，猶需辦理各項除戶等事項，因此為方便民眾了解相關權益，設計保護關懷單「QRCODE碼」，方便民眾下載。（南投地檢署提供／黃立杰南投傳真）

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