南投縣內景點遍佈，包括清境、合歡山、玉山等山路沿線風光明媚，其中台14線、台21線是重要交通道路，交通部公路總局第二區養護工程處為維持路線品質，11月2日起同時進行養護工程，並啟動交通管制。

台14線指標41K＋450到43K＋050北山坑路段，為維持擋土牆地錨功能穩定邊坡，辦理補強工程，埔里工務段11月2日到11月13日，每天上午8時到下午5時進行擋土牆舊有混凝土錨頭打除作業，將封閉西向2線車道，調撥東行2線車道維持雙向通車，假日不管制。

台14線73K＋340到73K＋760埔霧公路人止關路段，進行邊坡防落石網工程，11月2日到12月4日辦理最後階段架設作業，每天上午8時到下午5時採單線雙向通車交通管制，每逢整點及半點放行10分鐘，但會依實際狀況機動調整，假日不管制。

台21線同富村路段，105k＋950到106k＋050信義鄉同富村到神木村路段，11月2日到11月30日進行坡面保護工程，周末及國定假日不施工；每天上午8時到中午12時及下午1時到5時，視實際情況採每30分放行10分鐘交管。

二工處表示，現場依實際狀況調整，請用路人遵照施工標誌、配合交管人員指揮通行，施工造成不便敬請見諒。

(中時 )