正值拜登兒子韓特（Hunter Biden）相關醜聞在大選前發酵之際，《蘋果日報》意外捲入其中。美媒美國國家廣播公司（NBC）30日指出，在韓特「電郵門」事件前，早有一份64頁的調查報告揭露他與陸企關係，但NBC踢爆該篇報告主要作者是虛構的，而共同作者之一的鮑爾丁教授稱是由《蘋果日報》委託撰寫，不過《蘋果》已否認NBC報導。但《蘋果》之後指出，壹傳媒創辦人黎智英承認其助手馬克（Mark Simon）以個人公司名義與鮑爾丁接觸參與調查，但黎今天才知道有這件事。

NBC報導指出，根據研究假訊息的研究人員透過公開資訊指出，這份來自「颱風調查」（Typhoon Investigations）報告最初是出現在匿名部落格「情報季刊」（Intelligence Quarterly）中，由自稱為瑞士分析師「阿斯彭」（Martin Aspen）所撰寫，但NBC引述多位假訊息專家表示，所謂的阿斯彭根本不存在，個人履歷是假的，照片為人工合成，並懷疑這又是一起針對拜登的陰謀論。

NBC指出，這份調查報告最初由曾任北京大學匯豐商學院的鮑爾丁教授（Christopher Balding）所張貼，他承認阿斯彭為虛構人物，自己也參與部分報告寫作，但強調基於個人以及職業風險因素，主要作者要求匿名；他也表示，該報告是受到《蘋果日報》委託撰寫的，不過《蘋果》30日已聲明指出NBC報導內容嚴重謬誤，並聲明指出《蘋果》從未委託任何人寫該份報告，或參與此一調查報告製作、撰寫相關事情。

不過，《蘋果》31日指出，黎智英表示，他深入了解後，才得知是馬克以個人公司名義與鮑爾丁接觸作資料調查，直至今日才知情。馬克也向《蘋果》表示，曾經以私人身份委託鮑爾丁，對報告中的相關人士進行背景調查，並曾在黎智英的私人公司中提取了1萬美元，透過自己私人公司支付鮑爾丁作為調查的開支。由於只需1萬美元，故他不需要黎的批准。

馬克也強調，他委託的目的也只是調查，並非要發表報告。壹傳媒同日也發表澄清公告，指馬克並非集團的僱員，亦非集團的授權代表，其言論及行動均不代表壹傳媒。另外，據港媒《香港01》報導，馬克也在推特上宣布就此事致歉及宣布辭職，並對此事感到後悔，但重申自己多年前已不是《蘋果》發言人。

(中時新聞網)